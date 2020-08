Peste 700 de personalitati s-au unit in lupta contra rasismului

"Suntem mai rai atunci cand ne atacam unii pe altii", scrie in textul pe care l-au semnat artisti precum Little Mix, Nile Rodgers, Lewis Capaldi si Rita Ora.De asemenea, textul cenzureaza "antisemitismul", referire la recenta polemica a cantaretului Wiley, cunoscut drept "parintele stilului grime", care a distribuit pe retelele de socializare mesaje ofensatoare aduse comunitatii evreiesti, chiar daca si-a cerut scuze.Prin acest gest, scena muzicala britanica vrea sa demonstreze ca "dragostea, unitatea si prietenia, si nu dezbinarea sau ura, trebuie sa fie acum si mereu cauza noastra comuna".Alti artisti implicati in aceasta initiativa sunt The 1975, MNEK, Clean Bandit, Yungblud, Labrinth, Biffy Clyro, Mabel, Years & Years, Jess Glynne, Jonas Blue, Niall Horan, James Blunt , Naughty Boy, Grace Carter si Joy Crookes.De asemenea, s-au alaturat cauzei, de exemplu, reprezentanti ai lui Ed Sheeran, Stuart Camp, si Stevie Wonder, Keith Harris, precum si companii cum ar fi: EMI, Universal Music UK, Warner Music UK si Sony Music UK.Semnatarii subliniata ca "minoritatile" de "orice origine si credinta" au "luptat si suferit", in timp ce "sclavia" sau "Holocaustul au generat amintiri colective dureroase". Ei admit ca "toate formele de rasism" au aceeasi radacina: ignoranta, lipsa de educatie. "Tacerea nu este o optiune", au precizat ei.