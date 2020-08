Peste 750 de milioane de tantari modificati genetic vor fi lasati in libertate intr-un experiment de tip "Jurassic Park"

Tantarul a fost modificat genetic pentru a produce femele care mor in stadiul de larva, cu mult inainte de a produce oua si de a creste suficient de mult incat sa muste si sa raspandeasca boli. Doar femelele de tantar musca pentru sange pentru ca au nevoie de el pentru oua, in timp ce masculii se hranesc doar cu nectar, relateaza CNN "Avand in vedere toate crizele urgente cu care se confrunta tara noastra si statul Florida - pandemia de COVID-19, nedreptatile rasiale, criza climatica - administratia a folosit banii contribuabililor si resurse guvernamentale pentru un experiment de tip Jurassic Park. Ce ar putea sa mearga prost? Nu stim, pentru ca Agentia pentru protectia mediului a refuzat sa analizeze cu seriozitate riscurile de mediu", a spus Jaydee Hanson, director de politici la Centru International pentru Evaluarea Tehnologiei si Siguranta Alimentara, intr-un comunicat emis miercuri.Propunerea a fost deja aprobata la nivelul autoritatilor de stat si celor federale. Proiectul pilot aprobat de EPA a fost creat pentru a testa daca tantarii modificati genetic pot fi o alternativa viabila la pulverizarea de insecticide pentru Aedes aegypti, specia de tantar care poarta numeroase boli grave precum: febra Zika, febra denga sau febra galbena.Noii tantari modificati genetic vor fi folositi si in Harris County, in Texas, incepand cu 2021, conform Oxitec, compania care a dezvoltat organismele.