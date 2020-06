Peste 8 milioane de cazuri de coronavirus la nivel global. 440.000 de oameni au murit

Ziare.

com

Rata contagierilor zilnice, care la 13 iunie a atins o cifra record (peste 142.000), a scazut timp de patru zile consecutiv si a ajuns la 118.000 in ultimele 24 de ore, potrivit OMS.Continentul american concentreaza 3,89 de milioane de cazuri, urmat de Europa (2,45 de milioane), Orientul Mijlociu (817.000) si Asia de Sud-Est, care miercuri a depasit jumatate de milion de contagieri cu COVID-19.SUA, Brazilia Rusia si India se mentin, in aceasta ordine, ca tarile cu cele mai multe cazuri.Cifrele din retelele sanitare arata ca peste 4,35 de milioane de persoane s-au recuperat dupa aceasta boala, peste jumatate din total, in timp ce 2 la suta din cazurile active (54.000) se afla in stare grava sau critica.