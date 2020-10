Peste jumatate din statele UE, inclusiv Romania, sunt in zona rosie de risc epidemic, potrivit hartii ECDC

Pe aceasta harta promisa marti la Luxemburg pentru o mai buna armonizare a recomandarilor de calatorie, doar trei tari din UE sau din Spatiul Economic European ( Norvegia , Finlanda si Grecia) sunt in mare parte marcate in verde, in timp ce cinci tari (Italia, Cipru, Estonia, Lituania si Letonia) sunt in principal marcate in portocaliu.Totusi, cinci tari (Germania, Austria, Suedia, Danemarca si Islanda) nu au fost evaluate in aceasta harta cu cod de culori din "lipsa datelor de la teste" dintr-un motiv neprecizat. ECDC nu a putut comenta deocamdata aceasta absenta.Potrivit recomandarilor, spre deosebire de cei care vin dintr-o zona verde, calatorii care vin dintr-o zona portocalie si rosie (sau gri) pot fi supusi masurilor restrictive la sosire. In total, 16 tari ale UE, inclusiv Franta, Spania, Polonia si Romania, precum si Regatul Unit apar in rosu pe aceasta harta ce arata situatia epidemiologica europeana.Aceasta cartografiere, detaliata pana la nivel regional, are ca scop definirea zonelor de risc, dar nu este constrangatoare. Ea cumuleaza trei criterii pentru clasificarea tarilor: rata de noi cazuri la 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile, numarul de teste la 100.000 de locuitori efectuate in ultima saptamana si rata testelor pozitive (daca este mai mare sau mai mica de 4%).Potrivit compromisului decis marti la Luxemburg, aceasta harta trebuie actualizata in fiecare saptamana. Pentru a fi clasificata in verde, o regiune trebuie sa inregistreze mai putin de 25 de cazuri noi la 100.000 de locuitori in ultimele doua saptamani si un procent de teste pozitive mai mic de 4%. O zona este marcata in rosu cand numarul de cazuri noi depaseste 50 la 100.000 de locuitori in decursul a doua saptamani, iar rata cazurilor pozitive depaseste 4% sau cand criteriul pentru cazurile noi depaseste 150.Categoria portocalie grupeaza doua categorii: regiunile cu mai putin de 50 de cazuri la 100.000 de locuitori, dar o rata de testare pozitiva mai mare de 4%, sau cele unde se inregistreaza intre 25 si 150 de noi cazuri la 100.000 de locuitori, dar o rata de teste pozitive mai mica de 4%.