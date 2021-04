Petrecere cu peste 5.000 de persoane, organizata intr-o padure. Curse ilegale off-road si accidente in lant

Ofiterii de paza care patrulau prin zona au descoperit mii de tineri care petreceau ilegal dupa ce au blocat cu masinile drumurile principale, scrie CNN In timpul petrecerii au fost inregistrate mai multe incalcari ale legii, potrivit autoritatilor: conducerea sub influenta alcoolului, depasirea vitezei legale, blocarea drumurilor publice si utilizarea ilegala de artificii."Autoturismele si petrecaretii au restrictionat accesul prin blocarea sectiunilor drumului principal pentru a-si desemna zona de camping, iar vehiculele au fost parcate de-a lungul drumurilor principale.", au transmis reprezentantii Padurii Nationale Tonto pe pagina de Facebook Petrecerea la care au participat cele peste 5.000 de persoane a fost organizata pe Facebook.Au fost raportate 7 accidente de masina in timpul curselor off-road organizate de petrecareti. Mai multe vehicule au fost furate.