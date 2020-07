Tinerii cehi au sfidat coronavirusul: Petrecere techno cu mii de participanti in pofida restrictiilor antiepidemice

Stř. Cechy: Policiste monitoruji od patecniho vecera pruběh technoparty na Benesovsku s vyuzitim Letecke sluzby PCR. Zatim klidny pruběh bez naruseni veřejneho pořadku. Podrobne informace zde: https://t.co/w7k093bLm3 #policiestc pic.twitter.com/3LG7mUVnPv - Policie CR (@PolicieCZ) July 25, 2020

Festivalul are loc la numai cateva zile dupa ce peste 100 de noi cazuri de COVID-19 au fost descoperite in legatura cu participarea la o alta, desfasurata intr-un club de noapte din capitala Praga.Sambata, circa 2.000 de persoane au fost prezente la techno party-ul desfasurat pe un teren la circa 60 de kilometri sud de Praga, unii dintre participanti venind din tarile vecine, printre care Austria si Germania.Autoritatile cehe au permis organizarea evenimentului pentru a evita repetarea situatiei din 2005, cand politia a intervenit pentru oprirea unui techno party neautorizat si in urma incidentelor zeci de persoane au fost ranite. ''Nimeni nu vrea un al doilea CzechTek'', a declarat ministrul de interne Jan Hamacek, referindu-se la incidentele de atunci. Acum politia a ales in schimb sa monitorizeze evenimentul si sa controleze participantii, patru dintre ei fiind arestati pentru consum de droguri.Republica Ceha este una dintre tarile care au reusit cel mai bine sa controleze epidemia de COVID-19 in primavara, prin restrictii severe. Frontierele au fost atunci inchise atat pentru strainii doreau sa intre in tara, cat si pentru cetatenii cehi care ar fi dorit sa plece in strainatate, s-a instituit carantina obligatorie pentru toti cetatenii cehi reveniti in tara, a fost sistat complet transportul aerian, s-au interzis deplasarile neesentiale, au fost inchise scolile, barurile, teatrele, cinematografele si celelalte locuri unde se poate aduna multa lume, iar masca a devenit obligatorie pentru orice iesire din casa.Aceste restrictii au fost intre timp ridicate, dar in ultimele zile s-a inregistrat o crestere a cazurilor de COVID-19 in aceasta tara cu circa 10,7 milioane de locuitori. Numarul noilor cazuri raportate sambata este de 131, fata de 281 vineri. Totalul cazurilor de COVID-19 confirmate de la inceputul epidemiei a ajuns la 15.212, dintre care 369 de decese.