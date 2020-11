Pfizer a inceput deja sa transporte vaccinul anti-COVID catre depozitele din Europa

Compania aeriana americana va opera avioanele ce vor zbura intre Aeroportul International Bruxelles si Aeroportul International Chicago O'Hare ca parte a "primului transport aerian in masa al unui vaccin", sprijinit de FAA, a transmis si cotidianul The Wall Street Journal.Vestea securizarii zborurilor charter vine in contextul in care Pfizer a inceput deja sa puna bazele pentru distribuirea rapida a vaccinului odata ce FDA si alte autoritati de reglementare il aproba.Potrivit WSJ, Pfizer a extins deja capacitatea de stocare la anumite site-uri de distributie din Pleasant Prairie, Wisc. si Karlsruhe, Germania. Compania de medicamente intentioneaza sa utilizeze congelatoare de dimensiunile unei valize-diplomat pentru distribuirea vaccinului in intreaga lume.United Airlines va avea voie sa transporte de cinci ori cantitatea de gheata uscata permisa in mod normal la bord pentru a mentine vaccinul la temperatura rece necesara.Alte companii aeriene de marfa si de pasageri au inceput, de asemenea, sa se pregateasca pentru viitoarele transporturi de vaccinuri, au mai scris cei de la WSJ.Saptamana trecuta, Pfizer si partenerul BioNTech au solicitat o aprobare de urgenta pentru candidatul lor la vaccinul coronavirus, in incercarea de a-l transmite populatiei globale cat mai curand posibil.Anterior, Andrew Peterson, profesor asistent de filosofie la Universitatea George Mason, a adus in discutie problema complexa a transportului si distributiei vaccinului datorita faptului ca trebuie depozitat la temperaturi de minus 70 grade Celsius sau mai mici."Logistica distribuirii vaccinului Pfizer, daca se va dovedi sigura si eficienta, va fi fara indoiala o sarcina herculeana", a declarat Peterson pentru Fox News. "Dincolo de provocarea de a transporta fizic vaccinul pe cale aeriana si terestra catre centrele de distributie din America si pe plan international, exista obstacole suplimentare in pastrarea vaccinului la temperaturi sub zero."CITESTE SI: