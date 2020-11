Pfizer/BioNTech cer autorizarea de urgenta a vaccinului lor anti-COVID-19

Alianta Pfizer/BioNTech a anuntat miercuri ca acest vaccin este eficient 95% si ca nu are efecte secundare importante.Anuntul de vineri a fost "salutat" de pietele financiare, unde actiunile Pfizer au crescut cu 2%, iar ale BioNTech cu 5% in tranzactii prebursiere.Pfizer se asteapta ca FDA sa-i acorde aceasta EUA pana la mijlocul lui decembrie si sa inceapa dupa aceea sa faca primele livrari.In total, 50 de milioane de doze urmeaza sa fie disponibile incepand din 2020 - pentru vaccinarea a 25 de milioane de persoane.Un comitet consultativ FDA urmeaza sa se reuneasca in perioada 8-10 decembrie, pentru a discuta despre vaccinul Pfizer/BioNTech, a declarat pentru Reuters o sursa, care precizeaza ca aceasta agenda ar putea fi modificata.Secretarul american al Sanatatii si Serviciilor Sociale Alex Azar declara miercuri ca Pfizer, la fel ca rivala sa Moderna, ar putea sa obtina autorizatiile de la autoritatea de reglementare in urmatoarele saptamani si ca primele vaccinari pot avea loc pana la sfarsitul anului.Citeste si: Ce arata rezultatul final al testelor clinice pentru vaccinul anti-COVID Pfizer/BioNTech: "Este inceputul sfarsitului acestei pandemii" Citeste si: UE ar putea plati peste 10 miliarde de dolari pentru vaccinurile Pfizer si CureVac. Cat costa o doza de vaccin anti-COVID