Pfizer si BioNTech vor livra anul acesta milioane de doze din vaccinul anti-coronavirus. Cat costa cele doua fiole

Pretul este de 39 de dolari pentru cele doua doze ce trebuie inoculate unei persoane pentru imunizare in fata Sars-Cov-2, potrivit contractului incheiat cu guvernul Statelor Unite, noteaza HotNews.ro Directorul executiv al BioNTech, Ugur Sahin, a spus ca este optimist ca efectul de imunizare va dura aproximativ un an, dar a precizat ca nu este sigur de asta.Pfizer urmeaza sa ceara autorizarea de urgenta in SUA, pentru vaccinarea persoanelor cu varste intre 16 si 85 de ani, in urmatoarele saptamani. Vaccinul impotriva Covid-19 dezvoltat de companiile farmaceutice Pfizer (SUA) si BioNTech (Germania) a prevenit mai mult de 90% din infectii, potrivit unui studiu clinic realizat cu zeci de mii de voluntari , anunta Bloomberg, care arata ca e cel mai incurajator studiu in acest moment.