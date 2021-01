Pfizer incepe un studiu clinic privind utilizarea vaccinului anti-COVID la copii

De asemenea, Pfizer a anuntat ca a semnat un acord cu Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru cateva zeci de milioane de doze care sa ajunga in tarile sarace, informeaza The Guardian.Studiul, care a fost anuntat in luna octombrie, beneficiaza de peste 2.000 de participanti, a transmis o purtatoare de cuvant.Vaccinurile Pfizer/ BioNTech si Moderna, care sunt aprobate pentru utilizare in SUA si Uniunea Europeana, nu sunt administrate copiilor cu varste sub 16, respectiv 18 ani, din cauza lipsei informatiilor din studii.Luna trecuta, Moderna a inceput de asemenea un studiu pentru a-si testa vaccinul, pentru care este folosita o tehnologie similara Pfizer, pe adolescenti cu varste cuprinse intre 12 si 18 ani.Copiii infectati cu SARS-CoV-2 rareori au simptome severe, dar asta nu insemana ca nu pot raspandi virusul. Nu este clar nici daca cei vaccinati impotriva Covid-19 pot transmite sau nu boala. Vineri, Organizatia Mondiala a Sanatatii a spus ca a ajuns la un acord cu Pfizer pentru livrarea de vaccin in tarile sarace.Este vorba despre 40 de milioane de doze de vaccin anti-Covid . Acestea vor fi livrate prin programul COVAX, creat de OMS pentru distribuirea de astfel de produse in lume, cu accent pe tarile sarace.COVAX a semnat acorduri pentru sute de milioane de doze pentru a fi vaccinati oameni din tarile sarace, dar inca nu a inceput administrarea serurilor. Vaccinul dezvoltat de Pfizer este, pana acum, singurul care a primit aprobarea OMS pentru utilizare de urgenta.Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, a declarat vineri ca noul acord cu aceasta companie ar trebui sa permita ca vaccinarea sa inceapa in februarie, pentru lucratorii sanitari.CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, a spus ca cele 40 de milioane de doze anuntate azi vor fi vandute pe o baza non-profit. El a spus ca este vorba despre un acord initial si ca mai multe doze ar putea fi vandute prin programul COVAX in viitor.La nivel mondial, de la descoperirea SARS-CoV-2, la finalul anului 2019, in Wuhan ( China ), au fost inregistrate peste 97 de milioane de cazuri de infectare si mai mult de 2 milioane de decese asociate, potrivit datelor compilate de Universitatea Johns Hopkins.