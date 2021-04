Seful Pfizer: "Persoanele vaccinate vor avea nevoie de o a treia doza de rapel dupa 12 luni"

Albert Bourla a spus ca este posibil ca oamenii sa fie nevoiti sa se vaccineze impotriva coronavirusului anual."Un scenariu probabil este acela ca va fi probabil necesitatea unei a treia doze, undeva intre sase si 12 luni si apoi de acolo, va exista o revaccinare anuala, dar toate acestea trebuie confirmate. Si, din nou, variantele vor juca un rol cheie ", a declarat el pentru Bertha Coombs de la CNBC in timpul unui eveniment cu CVS Health."Este extrem de important sa suprimam grupul de persoane care pot fi susceptibile la virus", a spus Bourla.Declaratiile sale vin dupa ce CEO-ul Johnson & Johnson , Alex Gorsky, a declarat pentru CNBC in februarie ca este posibil ca oamenii sa fie nevoiti sa se vaccineze impotriva Covid-19 anual, la fel ca vaccinurile gripale sezoniere.Cercetatorii inca nu stiu cat dureaza protectia impotriva virusului dupa ce cineva a fost complet vaccinat.Pfizer a declarat la inceputul acestei luni ca vaccinul sau Covid-19 a fost cu peste 91% eficient in protejarea impotriva coronavirusului si cu mai mult de 95% impotriva bolilor severe pana la sase luni dupa a doua doza.