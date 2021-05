Pfizer vrea sa imunizeze si copiii intre 2 si 11 ani. Cere autorizatie de la Agentia Medicamentului din SUA

Potrivit Le Figaro, anuntul a fost facut la o zi dupa ce Food Drug and Administration din Statele Unite ale Americii au anuntat ca va da unda verde pentru utilizarea vaccinului la categoria de varsta 12 - 15 ani.In aceeasi zi, in Statele Unite ale Americii a fost lansata o noua faza a campaniei de vaccinare, care trebuie sa integreze adolescentii si sa vizeze americanii sceptici in privinta vaccinarii.Biden isi doreste sa vaccineze 160 de milioane de americani pana pe 4 iulie.