Phenianul si-ar putea relua in acest an testele nucleare. Ce spune raportul serviciilor de informatii americane

"Liderul nord-coreean Kim Jong Un ar putea lua masuri agresive si potential destabilizatoare pentru a modifica echilibrul de forte in regiune si a crea disensiuni intre Statele Unite si aliatii lor, inclusiv prin reluarea testelor cu arme nucleare si rachete balistice cu raza lunga de actiune (ICBM)", se mentioneaza in raportul Directiei informatiilor americane (DNI), publicat marti."Noi apreciem ca Kim considera arma nucleara drept mijlocul ultim de disuasiune impotriva unei interventii externe si este convins ca va sfarsi prin a obtine respectul comunitatii internationale" atunci cand Coreea de Nord va fi o putere nucleara, indica serviciile de informatii in acest document. Coreea de Nord nu a mai testat rachete cu raza lunga de actiune de peste trei ani si a lasat usa deschisa pentru negocieri cu SUA privind denuclearizarea peninsulei coreene.Dar "Kim ar putea lua in calcul sa reia testele cu rachete cu raza lunga de actiune sau nucleare in acest an pentru a incerca sa oblige SUA ca negocieze cu el in conditiile Phenianului", se mai mentioneaza in raport.Raportul de 27 de pagini, redactat pe 9 aprilie, evoca, de asemenea, programul nuclear iranian, anticipand decizia anuntata marti de Teheran de a incepe imbogatirea uraniului la nivelul de 60%."Continuam sa credem ca Iranul nu desfasoara in prezent activitatile cheie pe care le consideram necesare pentru a produce o arma nucleara", indica serviciile de informatii americane."Daca Teheranul nu o obtine o relaxare a sanctiunilor, responsabilii iranieni vor lua in calcul probabil optiuni care merg de la imbogatirea la 60% a uraniului, la constructia unui nou reactor cu apa grea de 40 de megawati", adauga raportul.Iranul si-a anuntat marti intentia de a "incepe sa imbogateasca uraniu la nivelul de 60%", care o apropie de o capacitate de utilizare militara, la doua zile dupa o "sabotare" a uzinei sale de imbogatire a uraniului de la Natanz, pe care Teheranul o imputa Israelului.