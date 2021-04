Cate persoane vor putea participa la funerariile Printului Philip al Marii Britanii

Un purtator de cuvant a precizat ca organizarea va fi in concordanta cu dorintele printului, care nu isi dorea o inmormantare cu fast.Sicriul, drapat cu etalonul ducelui, cu o coroana de flori deasupra, va fi intampinat de decanul de Windsor, impreuna cu arhiepiscopul de Canterbury, pentru slujba. Doar membrii Familiei Regale si secretarul privat al ducelui vor intra in capela - restul procesiunii va ramane afara.Numarul de persoane participante la funeralii este si el limitat si respecta restrictiile impuse de pandemie. Doar 30 de persoane, membri ai familiei, vor fi prezenti la funeralii si toti, inclusiv regina, vor purta masti de protectie.Regina si Marea Britanie au intrat intr-o perioada de doliu national care va dura 8 zile. Ulterior va urma o perioada oficiala de doliu de 30 de zile pentru familia regala, inainte ca Regina Elisabeta a II-a sa revina la atributiile regale.Inainte de inmormantare va fi realizata si o procesiune care va avea loc tot in perimetrul Castelului. La procesiune vor participa nepotii printului, iar regina va calatori separat la capela.Ceremonia va fi transmisa in direct atat in Marea Britanie, cat si in alte tari. In Romania funeraliile vor fi transmise de TVR 1, motiv pentru care grila postului sufera cateva modificari. Vor fi scoase noile editii "Banii tai' si "Ai luat plasa'.