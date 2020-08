Pierderi de 223 milioane de dolari pentru constructorul global de avioane si trenuri Bombardier

Vanzarile au scazut cu 37% pana la 2,7 miliarde de dolari americani, o scadere pentru care compania a dat vina pe "perturbarile legate de pandemie".Bombardier Inc. a atras atentia asupra perioadelor mai dificile ce ar urma sa vina, dupa ce pierderea trimestriala raportata de grup s-a adancit din cauza reducerii livrarilor de avioane mici, de afaceri, si a noilor costuri legate de proiecte feroviare cu probleme in Europa.Noul director executiv al companiei, Eric Martel, numit in functie la inceputul lunii aprilie, lucreaza pentru a finaliza vanzarea ultimei serii de active, care vor gasi compania "redusa" la o singura afacere, cea cu avioane private, candva anul viitor. Acesta a revenit in companie, dupa cinci ani in care a fost CEO al Hydro-Quebec's.In primele trei luni de cand s-a aflat la conducerea companiei, Martel a supravegheat o intrerupere a productiei de sase saptamani si mii de concedieri temporare din cauza pandemiei. Toate cele 51 de unitati de productie s-au redeschis acum."Cu siguranta nu ma asteptam ca primul trimestru (de la reintoacerea sa, n.r.) sa fie atat de provocator, pandemia Covid-19 afectand aproape fiecare aspect al operatiunilor noastre, al pietelor noastre finale si al performantelor financiare", a declarat Martel.Livrarile de avioane de business in intreaga industrie vor scadea probabil cu aproximativ 30% in 2020, a spus Martel.Livrarile de aeronave de afaceri ale companiei au scazut cu aproximativ 43%, la 20 de avioane in trimestrul 2.Bombardier se asteapta sa livreze cel putin 22 din avioanele sale de afaceri, modelul Global 7500, in a doua jumatate a anului, de doua ori mai mult decat in prima jumatate. Printre cele mai profitabile produse ale companiei sunt avioanele ultra-lungi, care au un pret de catalog de aproximativ 73 de milioane dolari americani.Desi nu a furnizat o prognoza privind profitul pentru 2020, Bombardier a spus ca se asteapta ca afacerile sa se recupereze treptat in a doua jumatate. Traficul feroviar de pasageri este in crestere in Europa, utilizarea avioanelor de business a revenit de la nivelul minim inregistrat in aprilie si mai, iar cumparatorii de aeronave s-au intors pe piata, a spus CEO-ul.In urma cu doua saptamani, Comisia Europeana a aprobat oferta Alstom de preluare a diviziei feroviare a companiei canadiene Bombardier, dupa ce grupul francez a fost de acord sa vanda active pentru a rezolva temerile legate de concurenta. In februarie, Alstom a anuntat ca a semnat un acord cu producatorul canadian de avioane si trenuri Bombardier si Fondul public de pensii din Quebec (Caisse de depot et placement), pentru a prelua totalitatea actiunilor la Bombardier Transport, divizia feroviara a Bombardier cu sediul in Germania, pentru un pret cuprins intre 5,8 si 6,2 miliarde de euro.Acordul este de asteptat sa se incheie in prima jumatate a anului 2021, a anuntat Bombardier.Cu aproape 60.000 de angajati, Bombardier este lider global in industria transporturilor, fabricand avioane si trenuri.Cu sediul central in Montreal, Canada , Bombardier are santiere de productie si inginerie in peste 25 de tari pe segmentele Aviatie si Transporturi. Actiunile Bombardier sunt tranzactionate la Bursa din Toronto. In anul fiscal incheiat la 31 decembrie 2019, Bombardier a inregistrat venituri de 15,8 miliarde de dolari.Grupul canadian este prezent si in Romania, prin subsidiara Bombardier Transportation Shared Services Romania, care are peste 600 de angajati.