O treime din productia de vin a Frantei va fi pierduta anul acesta: "Este probabil cea mai mare catastrofa agricola de la inceputul secolului 21"

"Este probabil cea mai mare catastrofa agricola de la inceputul secolului 21", a spus ministrul agriculturii, Julien Denormandie, saptamana aceasta. Guvernul a anuntat un program de sustinere financiara pentru agricultori.Valul de inghet a venit imediat dupa o perioada de vreme calda, ceea ce a inrautatit situatia. Datorita caldurii, vita-de-vie si pomii fructiferi s-au dezvoltat mai repede decat de obicei, apoi a venit de valul de frig.Federatia nationala a agricultorilor a declarat pentru AFP ca in jur de o treime din productia de vin ar putea fi compromisa. Au fost afectate podgoriile din intreaga tara, inclusiv cele din Bordeaux, Burgundia, Valea Rhonului si Provence, dar si livezile de pomi fructiferi - caise, mere sau alte fructe - si chiar recoltele de sfecla sau rapita.Timp de mai multe nopti, viticultorii au facut eforturi dramatice sa-si salveze podgoriile si au aprins mii de focuri mici si de faclii pentru a incalzi vita-de-vie. Imaginile care au surprins lupta agricultorilor s-au viralizat saptamana trecuta in intreaga lume.Si presedintele Emmanuel Macron a postat pe 10 aprilie o astfel de imagine si a promis sprijin financiar pentru fermierii care au luptat "noapte de noapte" pentru a-si proteja recoltele.Unul dintre viticultorii care au facut eforturi a relatat pentru The Guardian : "Traim langa natura, suntem obisnuiti cu schimbarile vremii, dar am avut pagube din cauza frigului si in 2017, si in 2019. Cand asta se intampla o data la fiecare doi ani, cand vremea se schimba rapid de la foarte cald la foarte rece, trebuie sa ne punem intrebari despre incalzirea globala. Nu a fost un frig normal, a fost un frig polar, mult mai intens decat de obicei", a observat Michel-Henri Ratte.Acesta produce in jur de 30.000 de sticle de vin pe an si se teme ca anul acesta nu va mai scoate nici macar una.