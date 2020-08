Pilot experimentat de F-16, surclasat intr-o lupta aeriana simulata impotriva inteligentei artificiale

In SUA a avut loc ultima etapa a programului Alpha Dogfight, coordonat de Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). In competitie au ramas initial opt echipe care au dezvoltat algoritmi de inteligenta artificiala (AI), capabili sa efectueze manevre de lupta in simulatoare. Cele opt echipe au concurat intre ele, iar la final echipa castigatoare a simulat o lupta aeriana impotriva unuia dintre cei mai experimentati piloti americani de F-16.Sistemul de inteligenta artificiala nu i-a dat nicio sansa pilotului. Potrivit Breaking Defense , au fost simulate cinci runde ale confruntarii aeriene, toate cinci fiind castigate de AI. Inteligenta artificiala vs. pilotul de F-16, un neverosimil 5-0.Potrivit sursei citate, DARPA precizeaza ca testul care a avut loc "este un salt urias", dar admite ca mai este cale lunga pana in momentul in care inteligenta artificiala ar putea controla exclusiv o lupta aeriana.DARPA intentioneaza sa efectueze teste cu mai multi piloti americani care vor incerca sa invinga algoritmul de inteligenta artificiala.Compania care a dezvoltat algoritmi de inteligenta artificiala pentru lupta aeriana, din cele opt concurente, si care a castigat concursul a fost Heron Systems.Numele pilotului nu a fost dat publicitatii, acesta concurand cu apelativul Banger. Dar, potrivit Air Force Magazine, e vorba de un pilot cu peste 2.000 de ore de zbor pe F-16.Sursa citata precizeaza ca la inceput pilotul a urmat procedurile de baza, ulterior incercand sa se adapteze metodelor algoritmului care era mai agresiv. Pilotul Banger a "supravietuit" mai mult in fiecare runda, dar nu a avut nicio sansa in fata inteligentei artificiale, nereusind sa loveasca niciodata in simulator aeronava F-16 a AI.