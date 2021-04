O pisica a fost prinsa in timp ce livra droguri intr-o inchisoare. Cum erau transportate narcoticele de catre mica felina

"Animalul avea o panza legata la gat", in care se aflau infasurate pachete cu pulbere alba , frunze si "materie vegetala", a spus seful Sistemului Penitenciar din Panama.Potrivit unui alt oficial, pisica fusese trimisa spre inchisoare probabil cu cocaina, crack si marijuana.In mai multe randuri, autoritatile din Panama au interceptat tentative de tranzactii de droguri in care se foloseau drone sau porumbei de casa.Cand animalele incarcate cu droguri de catre oameni din exterior se apropie, detinutii le atrag cu alimente pentru a intra in posesia marfii.Procurorii locali au mentionat ca au deschis o ancheta privind utilizarea animalelor in introducerea de substante ilegale in incinta inchisorii Nueva Esperanza, care gazduieste peste 1.7000 de detinuti.Panama are aproximativ 18.000 de detinuti in 23 de inchisori, majoritatea supraaglomerate.Pisica infractoare va fi dusa la un centru de adoptie pentru animale de companie.