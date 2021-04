Oamenii au umplut plajele din Catalonia in weekend, ignorand restrictiile impuse in contextul pandemic

In Barcelona , Tarragona si alte orase populare de pe coasta de nord-est a Spaniei, multimile s-au adunat pe plaje, unii oameni fara masti sau ignorand distantarea sociala.Pe o plaja populara din centrul Barcelonei, zeci de petrecareti au dansat vineri, unii incalcand restrictiile menite sa previna raspandirea coronavirusului, a declarat sambata politia. Petrecerea improvizata a avut loc pe plaja Barceloneta, iar politistii au spus ca i-au avertizat pe petrecareti ca incalca normele de sanatate."Barcelona este locul perfect pentru petrecere, pentru a bea, dar aceasta este o mare problema, politia care ii opreste pe oameni sa se distreze", a spus un britanic de 32 de ani, care si-a dat doar prenumele, Liam, si care purta o masca.In alta parte, politia a luat masuri, vineri, la o petrecere ilegala organizata la un bar din Sant Feliu de Llobregat, langa Barcelona, si a amendat 33 de persoane pentru incalcarea restrictiilor COVID-19, a scris pe Twitter Mossos d'Escuadra, politia regionala catalana.Intalnirile a mai mult de sase persoane in zonele publice sunt interzise in Catalonia, iar infractorii pot primi amenzi de la 300 la 600 de euro (de la 350 la 700 de dolari), a spus politia."Ofiterii nostri ii sfatuiesc pe oamenii in care exista grupuri mari de oameni ca incalca restrictiile si, uneori, daca nu poarta masti sau nu se indeparteaza unii de altii, se pot confrunta cu amenzi", a spus un purtator de cuvant al politiei regionale catalane. El nu a spus daca cineva a fost amendat pentru petrecerea de la Barceloneta.Miquel Samper, ministrul regional de interne catalan, a declarat sambata, radioului RAC1, ca oamenii ar trebui sa poarte masti daca se amesteca cu altii pe plaja, dar nu ar trebui sa faca acest lucru daca fac plaja sau inoata in mare - indrumari care difera de legislatia nationala.Catalonia este una dintre mai multe regiuni spaniole care sfideaza o lege introdusa miercuri, care impune oamenilor sa poarte masti in aer liber , indiferent daca se respecta distanta de siguranta de 1,5 metri. Dupa tot mai multe critici, guvernul spaniol a anuntat ca legea mastilor va fi revizuita, dar nu a spus cand va avea loc acest lucru.