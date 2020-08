Plan pentru un summit UE pe 24 - 25 septembrie; pe agenda, China, Turcia si Brexitul

Summitul va fi oficial confirmat daca datele le convin statelor membre, informeaza sursele citate.Reuniunea ar urma sa prilejuiasca venirea in persoana a liderilor UE, daca va fi posibil la momentul respectiv. Insa regulile de distantare impuse pentru a evita orice risc de contaminare cu COVID-19 vor impiedica organizarea unei sali de presa, mentioneaza AFP.Acest summit ar urma sa le permita liderilor europeni sa discute despre toate subiectele care nu au fost abordate de la inceputul crizei economice provocate de pandemie. Ei ar trebui totusi sa discute si despre stadiul negocierilor cu Parlamentul European privind adoptarea bugetului pentru perioada 2021-2027 si despre procesul de ratificare a planului de relansare angajat in fiecare stat membru.De asemenea, ei vor trebui sa se pronunte asupra strategiei politice si economice fata de China dupa amanarea summitului extraordinar UE-China prevazut sa aiba loc in septembrie, la Leipzig, si la care ar fi urmat sa participe Xi Jinping si liderii celor 27 de state membre UE.Relatiile cu Beijingul sunt tensionate de la intrarea in vigoare a unei noi legi privind securitatea impusa Hong Kong -ului si dupa decizia sefei executivului din regiunea autonom, Carrie Lam, numita de China, de a amana cu un an alegerile legislative prevazute in teritoriu si de a le interzice candidatilor opozitiei sa intre in cursa.Liderii europeni vor trebui sa decida si asupra conduitei de urmat fata de politica de confruntare dusa de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan. Sunt avute in vedere sanctiuni pentru a constrange Ankara sa respecte embargoul impus de ONU privind vanzarile de arme in Libia si sa puna capat forajelor ilegale realizate in zona economica maritima a Ciprului.Presedintele turc este de altfel acuzat ca incalca drepturile omului in tara sa si decizia de a transforma in moschee fosta bazilica Sfanta Sofia, un loc foarte important pentru crestinii ortodcsi, este perceputa ca o "provocare" in Grecia.Michel Barnier ar urma, in cele din urma, sa-i informeze pe liderii europeni privind stadiul discutiilor cu britanicii privind relatia cu Regatul Unit dupa Brexit . Negocierile vor fi reluate de pe 17 august, cu mai multe sedinte de lucru, si o noua sesiune de negociere este prevazuta intre 28 septembrie si 2 octombrie la Bruxelles.