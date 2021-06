Val de plangeri in Polonia la adresa preotilor catolici care ar fi agresat sexual copii

Patru episcopi sanctionati

Aceste dezvaluiri au loc in contextul in care Biserica Catolica, foarte influenta in Polonia , se confrunta cu o serie de acuzatii, foarte mediatizate, de pedofilie si mulsamalizare - un subiect tabu nu cu mult timp in urma in aceasta tara considerata foarte atasata credintei catolice."Izbitor este faptul ca, de la ultima ancheta, avem un val de dezvaluiri", declara Adam Zak, un iezuit si un coordonator in cadrul episcopatului polonez, insarcinat cu protectia copiilor."Exista, cu siguranta, inca multe cazuri ascunse, care continua, probabil, sa fie semnalate", a apreciat el intr-o prezentare online a rezultatului unor anchete.Incepand din iulie 2018 si pana la sfarsitul anului trecut, 368 de cazuri de agresiune sexuala - comise din 1958 si pana anul trecut - au fost semnalate Bisericii Catolice poloneze, iar aproximativ 39% dintre cazuri au fost declarate neintemeiate.Anchete continua cu privire la mai putin de 51% dintre celalte cazuri, dupa ce 10% dintre plangeri au fost respinse din motive precum "lipsa de credibilitate".Jumatate dintre victime erau in varsta de pana la 15 ani - varsta consimtamantului relatiilor sexuale in Polonia.Agresiunile sunt repartizate in mod egal in functie de sex.Unele dintre aceste agresiuni au durat timp de peste zece ani.Potrivit lui Adam Zak, numarul cazurilor recente nu este "deloc mic".Un precedent raport al Bisericii Catolice poloneze arata ca aproape 400 de membri ai clerului au agresat sexual copii si minori in perioada 1990-2018.O indelungata serie de acuzatii de agresiuni sexuale a zguduit Biserica Catolica poloneza in ultimii ani, dupa publicarea unui documentar care a ajuns viral pe Internat, "Nu spune nimanui", al jurnalistului Tomasz Sekielski.Vaticanul a sanctionat, incepand de anul trecut, patru episcopi polonezi din cauza ca au musamalizat fapte de pedofilie ale unor membri ai clerului si a anuntat demisia a doi alti episcopi.Vaticanul a anuntat luni demisia episcopului Zbigniew Kiernikowski, acuzat de asemenea fapte.Sfantul Scaun l-a sanctioinat, de asemenea, pe cardinalul Henryk Gulbinowicz, decedat intre timp, in urma unei anchete a carei natura nu a fost precizata, si a acceptat demisia arhiepiscopului Slawoj Leszek Glodz, in urma unor acuzatii de hartuire a unor preoti si de lipsa de rectie fata de acuzatii de agresiune sexuala.Vaticanul ancheteaza, de asemenea, un colaborator apropiat al al fostului papa Ioan Paul a II-lea, cardianlul Stanislaw Dziwisz, cu privire la suspiciuni similare.