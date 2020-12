Ploaia de stele Geminide: ce spectacol rar se vede pe cer in noaptea de 13 spre 14 decembrie

Acest fenomen astronomic a inceput din 4 decembrie si se va incheia la 17 decembrie. Astronomii amatori care se bucura de cer senin in aceasta perioada de iarna in emisfera nordica, pot sa admire momentul culminant al Geminidelor in noaptea de duminica spre luni."Parintele" Geminidelor este considerat obiectul cosmic 3200 Phaethon, care este fie un asteroid, fie o fosta cometa. Atunci cand Terra trece prin norii de praf cosmic sau "meteoroizi" lasati in urma de obiectul 3200 Phaethon, acest praf cade spre Pamant si se aprinde in contact cu atmosfera terestra generand spectacolul Geminidelor.Frecventa Geminidelor observabile va fi mai mare decat in alti ani pentru ca momentul de varf al fenomenului se suprapune peste trecerea in faza de Luna noua, astfel ca cerul va fi mai intunecat si vor putea fi vazuti chiar si micrometeoritii cu stralucire mai slaba.Aceasta ploaie de stele pare sa provina dinspre constelatia Gemini (Gemeni), de unde a primit numele "Geminide". Acesti micrometeoriti se deplaseza cu viteza de 35 km/s, adica de 1000 de ori mai rapid decat un ghepard sau de aproximativ 250 de ori mai repede decat cea mai rapida masina din lume sau de peste 40 de ori mai repede decat un glont, noteaza NASA.In mod realist, observatorii din emisfera nordica se pot astepta sa vada aproximativ 60 de astfel de micrometeoriti pe ora, adica in medie "o stea cazatoare" pe minut in perioada de maxim a acestui spectacol astronomic. Cei din emisfera sudica pot vedea mai putine stele cazatoare decat cei din emisfera nordica. Conform NASA, pe cerul austral, in functie de latutidine, vor putea fi observate aproximativ 25% dintre stelele cazatoare vizibile in emisfera nordica.Geminidele au fost observate pentru prima data abia in anul 1862, mult mai recent decat alte roiuri de meteori, cum sunt Perseidele, vizibile in luna august si descoperite in anul 36 sau Leonidele, vizibile in noiembrie si descoperite in anul 902.Cititi si: