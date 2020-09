Podul de la Giurgiu-Ruse ar putea fi inchis. Bulgarii protesteaza in masa fata de coruptia guvernamentala si ar intentiona sa blocheze total traficul in vama

"Circulatia pe podul Giurgiu se desfasoara normal. In sensul giratoriu de pe teritoriul Bulgariei, imediat dupa coborarea de pe pod, circulatia este ingreunata din cauza unui protest" a declarat, pentru Ziare.com, Alexandra Glavan, purtator de cuvant al Politiei de Frontiera.Surse din randul protestatarilor spun ca intentia manifestatiei de la Ruse ar fi blocarea, la un moment dat, a circulatiei intre Bulgaria si Romania. Protestatarii sunt decisi sa incerce si forme extreme de a-si arata nemultumirea fata de nivelul extrem de crescut al coruptiei, care risca sa sufoce economia.Un protest spontan are loc miercuri dimineata la Sofia, protestatarii cerand demisia guvernului condus de premierul Borisov, dar si a procurorului general al tarii. Demonstratia la care iau parte mii de bulgari vine dupa mai bine de 50 de zile de proteste consecutive, cu o puternica tema anticoruptie, si are loc in prima zi de reunire a Parlamentului de la Sofia.Noua sesiune parlamentara a fost deschisa de catre presedintele Rumen Radev, acesta cerandu-le deputatilor sa "asculte de cerintele poporului bulgar pentru o demisie imediata si neconditionala a guvernului"."Dupa doua luni de proteste continue in tara si discreditarea guvernului in fata presei internationale, cred ca diagnosticul acestui guvern a fost in final pus. Sper ca Parlamentul Bulgariei sa nu schimbe agenda pe care o doreste societatea", a spus seful statului bulgar.