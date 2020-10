Poeta americana Louise Gluck, laureata premiului Nobel pentru Literatura 2020

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Comitetul Nobel care acorda premiul pentru Literatura a decis sa o recompenseze pe Gluck pentru "vocea ei poetica inconfundabila care, cu o frumusete austera, face universala existenta individuala".Nascuta pe 22 aprilie 1943, la New York, Louise Gluck a urmat cursurile Sarah Lawrence College si Columbia University.Considerata unul dintre cei mai talentati poeti americani contemporani, a debutat in 1968, iar de-a lungul carierei a fost recompensata cu numeroase distinctii, intre care National Book Award. A publicat 12 colectii de poezii si cateva volume de eseistica.Din 1901 pana in prezent au fost acordate 112 premii Nobel pentru Literatura. De patru ori, distinctia a fost impartita intre doi castigatori.Cincisprezece femei au fost laureate cu acest premiu pana anul acesta.Toni Morrison a devenit, in 1993, prima femeie afro-americana recompensata cu Nobelul pentru Literatura.Cel mai tanar laureat a fost Rudyard Kipling, cunoscut pentru "Cartea Junglei", la varsta de 41 de ani, in 1907, iar Doris Lessing a fost cel mai varstnic, la varsta de 88 de ani, in 2007.Anul trecut, Academia suedeza a acordat premiile pentru 2018 si 2019 scriitorilor Olga Tokarczuk (Polonia), respectiv Peter Handke (Austria).Valoarea premiului Nobel este de 10 milioane de coroane suedeze (aproximativ 950.000 de euro). Aceasta este impartita, daca exista mai multi laureati ai unui singur premiu.Laureatul premiului Nobel pentru Pace va fi anuntat pe 9 octombrie, iar al premiului Riksbank Sveriges in Stiinte Economice, acordat in memoria lui Alfred Nobel, pe 12 octombrie.Toate anunturile sunt transmise prin streaming, pe site-ul Nobelprize.org.Anul acesta, ceremonia de inmanare a premiilor nu va avea loc la Stockholm, din cauza pandemiei, iar fiecare laureat isi va primi diploma si medalia in tara in care se afla. Este pentru prima data in 76 de ani cand ceremonia nu va avea loc.