VIDEO Politia a arestat 15 persoane la manifestatia impotriva interzicerii avortului din Polonia

Kolejne osoby wyciagane przez policje z tlumu demonstrantow. pic.twitter.com/o2UFwBydqI - Marcin Terlik (@MarcinTerlik) October 22, 2020

Joi, 22 octombrie, Tribunalul Constitutional a decis ca practicarea avorturilor din cauza unor malformatii ale fetusului este ilegala conform Constitutiei. Malformatiile congenitale au reprezentat motivul pentru aproape toate avorturile legale realizate anul trecut in Polonia.In urma deciziei, avortul va fi legal in Polonia numai daca sarcina reprezinta o amenintare la adresa sanatatii sau a vietii mamei sau atunci cand este rezultatul unui act interzis precum violul sau incestul.Decizia este o schimbare majora in Polonia, pentru ca anuleaza 'compromisul privind avortul' din Polonia, o lege din 1993 care nu a trecut prin mari schimbari in ultimii peste 20 de ani.Mai multe sute de persoane din Varsovia nu au tinut cont de interdictia legata de coronavirus privind adunarile publice de peste 10 persoane si au inceput sa protesteze joi seara in fata Curtii Constitutionale.Protestatarii au marsaluit prin fata sediului partidului conservator de guvernare Lege si Justitie (PiS). Politia le-a blocat ulterior drumul atunci cand multimea a incercat sa ajunga in fata locuintei liderului PiS, Jaroslaw Kaczynski, ceea ce a dus la ciocniri minore.Proteste mai mici au avut de asemenea loc si in alte orase poloneze, conform presei locale.Multe organizatii de aparare a drepturilor femeilor de a alege si politicieni de opozitie s-au pronuntat impotriva deciziei.Desi hotararea de a interzice avorturile din cauza unor malformatii ale fetusului a fost luata de Tribunalul Constitutional, multe persoane din afara partidului de guvernamant considera ca instanta este o institutie politizata aflata sub influenta PiS.