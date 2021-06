Politistul care l-a ucis pe afro-americanul George Floyd, condamnat la 22 de ani si jumatate de inchisoare VIDEO

Judecatorul Peter Cahill a citit sentinta in cadrul unei sedinte care a avut loc la tribunalul din comitatul Hennepin, unde Chauvin a fost gasit vinovat in aprilie de un juriu pentru uciderea lui Floyd.Moartea violenta a lui Floyd, la 25 mai 2020, in timpul unei operatiuni a politiei din Minneapolis, a declansat manifestatii impotriva rasismului si violentei politiei in Statele Unite Derek Chauvin a prezentat vineri "condoleante" familiei victimei sale.''Din cauza unor probleme juridice nerezolvate, nu sunt in masura sa fac o declaratie oficiala in acest moment, dar, pe scurt, as dori sa transmit condoleante familiei Floyd", a declarat fostul politist in varsta de 45 de ani la audierea pentru pronuntarea sentintei.''Vor exista noi informatii in viitor, care sper ca vor fi interesante si va vor aduce liniste sufleteasca'', a adaugat el, in primul sau discurs public de la moartea barbatului de culoare care avea 40 de ani.Fostul ofiter de politie din Minneapolis care l-a apasat cu genunchiul pe gat pe George Floyd a fost acuzat de omor de gradul al doilea, iar ceilalti trei ofiteri aflati la fata locului in timpul uciderii acestuia au fost acuzati de ajutor si complicitate la omor, potrivit documentelor instantei. Procurorul general Keith Ellison din Minnesota trebuie sa faca publice acuzatiile, la mai bine de o saptamana dupa ce Floyd a fost ucis in timp ce se afla in custodia politiei din Minneapolis. Uciderea acestuia a starnit proteste la nivel national, demonstrantii cerand incetarea violentelor Politiei impotriva cetatenilor de culoare.Derek Chauvin, care a apasat cu genunchiul pe gatul lui Floyd timp de aproape noua minute, fusese acuzat anterior de omor de gradul trei si omor prin imprudenta de gradul doi. Noua acuzatie de omor de gradul doi afirma ca politistul l-a ucis pe Floyd "fara intentia de a provoca moartea unei persoane, in timp ce aceasta comitea sau incearca sa comita o infractiune... si anume agresiune de gradul al treilea", potrivit unei plangeri modificate, depuse la instanta si citate de CNN.Thomas Lane si J. Alexander Keung, care au ajutat la retinerea lui Floyd, si Tou Thao, care statea langa ceilalti, nu fusesera acuzati initial. Lane, de 37 de ani, Kueng, 26 de ani, si Thao, de 34 de ani, sunt acum insa acuzati ca au ajutat si au comis o crima de gradul doi si au ajutat si au comis un omor prin imprudenta de gradul al doilea.Omorul de gradul doi si ajutorul si complicitatea la crima de gradul doi sunt pedepsite cu pana la 40 de ani de inchisoare. Omorul prin imprudenta si ajutorul si complicitatea la omorul prin imprudenta sunt pedepsite cu pana la 10 ani de inchisoare.Doua autopsii au stabilit ca Floyd a murit prin omucidere. Seful Politiei Minneapolis, Medaria Arradondo, i-a concediat pe cei patru ofiteri si a spus ca sunt "complici" la moartea lui Floyd. Familia lui Floyd si protestatarii la nivel national au cerut ca politistii sa fie arestati si condamnati pentru omor.Conform inregistrarilor video si a plangerii penale, Chauvin si-a tinut genunchiul pe gatul lui Floyd, in timp ce Floyd reclama ca nu poate respira, martorii protestau ca moare si chiar si Lane a cerut de doua ori sa-l intoarca pe o parte.Cu toate acestea, Chauvin a continuat sa ii apese genunchiul pe gat timp de aproape trei minute dupa ce Floyd nu mai reactiona, se arata in plangere.