Politia a recurs la gaze lacrimogene si tunuri cu apa in timpul unei manifestatii la Praga impotriva masurilor sanitare

Mai multe mii de manifestanti, printre care suporteri ai unor echipe de fotbal, s-au strans la Praga pentru a cere demisia ministrului sanatatii, Roman Prymula, arhitectul masurilor restrictive.Manifestatia a luat o turnura violenta cand politistii au inceput sa disperseze multimea, numarul participantilor fiind mult mai mare decat cel autorizat pentru adunari publice."Participantii au atacat politia fara niciun motiv", a declarat presei seful politiei pragheze, Tomas Lerch, in timp ce un alt responsabil al politiei a acuzat "ultrasii"."Am recurs la tunuri cu apa, gaze lacrimogene si petarde", a spus Lerch, precizand ca in jur de 20 de politisti au fost raniti.Serviciile de urgenta au indicat pe Twitter ca au acordat ingrijiri unui numar de noua persoane, iar patru raniti au fost spitalizati.Inaintea adunarii, politia a retinut in jur de 50 de persoane si a confiscat artificii, bastoane telescopice, boxuri si arme de foc.Manifestatia a fost organizata de asociatia HON, dar suporterii de fotbal au reprezentat o parte importanta a multimii.Ministrul sanatatii "nu admite nicio opozitie. Cum indrazneste? Cu cine crede ca vorbeste? Nu suntem oi, suntem oameni normali", a declarat pentru AFP Vlasta Ciencialova, o demonstranta venita la Praga din estul tarii.Ministrul Prymula i-a criticat pe manifestantii pentru "dispretul fata de munca personalului medical". "Ca rezultat, cred ca vom avea sute de noi infectari", a spus el.