Politia austriaca a arestat 30 de persoane suspectate de legaturi cu miscari islamiste

Ancheta, despre care parchetul austriac afirma ca nu are legatura cu atacul terorist de la Viena, a fost demarata in urma cu circa un an, vizand "peste 70 de suspecti si mai multe asociatii banuite ca sustin si apartin de organizatiile teroriste Fratii Musulmani si Hamas", anunta biroul procurorilor din regiunea Stiria.Hamas, care a castigat alegerile parlamentare in teritoriile palestiniene in 2006, a fost fondata ca ramura a Fratilor Musulmani. Hamas este desemnata organizatie terorista de SUA si UE.Fratii Musulmani nu se afla pe lista neagra a organizatiilor teroriste, insa procurorii sustin ca investigheaza legaturile intre cele doua organizatii. Raidurile de luni au fost intreprinse in patru dintre cele noua regiuni ale Austriei: in Stiria, a carei capitala este Graz, in Carintia, Viena si Austria de Jos.Politia austriaca a arestat pana acum zece suspecti in conexiune cu atacul comis saptamana trecuta de un barbat de 20 de ani care fusese condamnat anterior pentru ca incercase sa se ralieze gruparii Stat Islamic in Siria