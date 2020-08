Politia din Berlin a arestat sute de participanti la protestele fata de restrictiile impuse in Germania in contextul pandemiei

Aproximativ 38.000 de oameni au demonstrat, in general pasnic, in capitala germana. Doua sute de persoane au fost arestate la un miting, despre care autoritatile au spus ca a fost tulburat de extremisti de dreapta care au aruncat cu pietre si sticle.Politia a ordonat unui grup din apropierea Portii Brandeburg sa se disperseze pentru ca incalca masurile de siguranta sanitara impuse, apoi a facut arestari."Din pacate, nu avem alta optiune", a scris politia berlineza pe Twitter , care a precizat ca masurile nu au fost respectate. Protestatarii, care au refuzat sa poarte masti, au stat grupati in anumite locuri.Un alt grup de aproximativ 30.000 de oameni a ascultat pasnic discursurile tinute. Intre cei arestati s-a aflat si Attila Hildmann, adept al teoriilor conspiratiei, care a vorbit multimii printr-o portavoce.Chiar daca Germania nu a inregistrat un nou val de infectii la fel de mare ca in alte tari europene, rata contaminarilor este in crestere si aici. Tara cu 83 de milioane de locuitori a impus unele dintre cele mai eficiente masuri de prevenire a raspandirii noului coronavirus. In luna aprilie, ele au fost, treptat, ridicate, insa autoritatile au continuat sa urmareasca infectiile, care au inregistrat o crestere in luna august.Joi, cancelarul Angela Merkel si autoritatile regionale au introdus o amenda minima de 50 de euro pentru cei care nu poarta masca in locurile in care este impus acest lucru. Organizarea de evenimente care presupun adunari mari a fost interzisa pana anul viitor.De la inceputul epidemiei, Germania a inregistrat peste 242.800 de contaminari si 9.300 de decese.Proteste asemanatoare celor din Germania au avut loc in mai multe orase de pe continent, precum Londra, Paris, Viena si Zurich, unde unii demonstranti au spus ca virusul este o inselatorie.