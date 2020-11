Politia din Suedia, in alerta de securitate la nivel national. Tara nordica este in garda dupa atacurile teroriste din Europa

Nivelul de amenintare la adresa tarii se situeaza la 3, pe o scara de la 1 la 5, ceea ce inseamna un pericol crescut de atac."Scopul este, printre altele, ca politia sa poata reactiona rapid in cazul unui atac terorist. Prin declararea unei alerte nationale, obtinem o organizare mai flexibila, care poate atat sa previna un atac, cat si sa reactioneze rapid in cazul unui eveniment", a explicat Stefan Hector, seful operatiunilor in cadrul Departamentului Operatiunilor Nationale, potrivit Reuters, citat in hotnews.ro In noile conditii, mai multi politisti vor fi prezenti, iar politia poate sa infiinteze forte speciale in afara structurii organizatorice normale si poate interveni in cazul unor amenintari la nivel national, dar si local, cum ar fi terorismul, dezastrele nationale, dar si meciurile de fotbal sau vizitele de stat.In plus, autoritatile le-au cerut cetatenilor sa evite anumite locuri.