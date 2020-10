Un afro-american pe care politisti calare l-au tinut legat cu o franghie cere daune morale de un milion de dolari

In august 2019, Donald Neely a fost arestat pentru violare de proprietate. Doi agenti de politie albi, urcati pe cai, l-au escortat la politie, barbatul mergand pe jos, dupa ce au legat o franghie de catusele lui, imagine ce amintea de epoca linsajelor rasiste din SUA.Donald Neely a traversat astfel mai multe cartiere de case, in centrul micului oras balnear Galveston, ''defiland'' in acest mod prin fata trecatorilor, dintre care unii au facut fotografii.Pe retelele sociale a circulat indeosebi o fotografie ce a suscitat indignarea internautilor, care au denuntat un tratament degradant.In plangerea depusa pe 7 octombrie, Donald Neely califica actiunile politistilor drept "extreme" si "scandaloase". Reclamantul sustine, de asemenea, ca a avut "impresia ca a fost expus cum erau expusi sclavii", intr-o situatie care i-a provocat "rusine, umilire si frica".El cere compensatii in valoare de 1 milion de dolari.In momentul arestarii sale, Neely, care sufera de probleme mentale, nu avea un domiciliu stabil. El a fost surprins in timp ce dormea in incinta unei cladiri, de doi agenti de politie de la noua unitate de patrule ecvestre.Presa locala a scris la acea epoca, citand autoritatile din Galveston, ca in trecut el fusese acuzat de mai multe ori de violare de proprietate.Seful politiei locale, Vernon Hale, si el negru, a dat la randul sau asigurari ca tehnica franghiei era permisa agentilor de politie pentru a escorta persoane arestate, dar ca el a decis sa o suprime. Hale a prezentat scuze lui Donald Neely si a precizat ca acesta ar fi trebuit in mod normal sa fie dus la sectia de politie intr-un vehicul motorizat, insa doar politisti calare erau disponibili.