Politia franceza s-a facut de ras. Val de ironii dupa ce s-a laudat ca a capturat droguri de 1 milion de euro

#BelleAffaire | Investigations fructueuses des👮de la #SDRPT qui ont jugule a #SaintOuen un atelier de conditionnement de produits stupefiants (MDMA, ecstasy) qui alimentait des soirees clandestines.

👉1 million d'Euro de marchandise saisie

👉200 faits de recel de telephone



➡️2 GAV pic.twitter.com/mCRTbbaRjZ- Prefecture de Police (@prefpolice) March 17, 2021

Politia din Paris a anuntat, miercuri, pe retelele de socializare, ca in urma unei "investigatii fructuoase" a descoperit "un atelier de ambalare a narcoticelor" (ecstasy), in valoare de peste 1 milion de euro. Drogurile ar fi fost distribuite la petreceri clandestine, a scris Le Monde, citata de StirileProTV Politistii au publicat si imagini cu o pulbere roz si pastile mici, de aceeasi culoare.Insa analizele toxicologice efectuate joi seara au concluzionat ca pulberea confiscata din apartament era "o pulbere neutra, care nu se incadreaza in categoria narcoticelor sau a substantelor otravitoare", a transmis parchetul din Bobigny, scrie Le Monde In loc de narcotice, in pachete erau, de fapt, bomboane cu aroma de capsuni, zdrobite si transformate in praf.O persoana care a fost initial retinuta, a fost ulterior eliberata, in urma analizelor toxicologice. Barbatul va fi totusi urmarit penal, deoarece in apartamentul sau au gasit 23 de telefoane furate, un aparat folosit pentru fabricarea pastilelor de ecstasy, precum si suma de 800 de euro.