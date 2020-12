Politia germana le cere oamenilor sa nu se grabeasca sa-si denunte vecinii care fac petreceri de Craciun

"Mai intai as merge la vecini eu insumi - si daca intr-adevar sunt prea multi oameni - le-as cere politicos sa respecte regulile", a declarat intr-un interviu pentru cotidianul Sueddeutsche Zeitung Joerg Radek, vicepresedinte al sindicatului politistilor GdP."Nu ar trebui sa sunati mereu imediat politia. Aceasta pandemie impune, de asemenea, ca sa dam cu totii dovada de putin curaj civic", a adaugat el.El i-a avertizat pe oameni ca politia nu-si va petrece sarbatorile "mergand una-doua din casa in casa si numarand cati oameni sunt la masa"."Acest lucru ar fi inacceptabil. Ar fi o incalcare a dreptului fundamental la sanctitatea propriei locuinte", a mai spus Joerg Radek.Acestea fiind spuse, "daca primim un pont ca regulile sunt incalcate, atunci vom merge acolo", a avertizat el.Responsabilii din domeniul sanitar sunt ingrijorati ca germanii vor ignora recomandarile din domeniu in timpul sarbatorilor si isi vor vizita prietenii si familia. Autoritatile au recomandat sa fie evitate vizitele care nu sunt neaparat necesare, in contextul in care numarul cazurilor noi de COVID-19 este in crestere."Nu calatoriti", a spus Lothar Wieler, seful institutului german de boli infectioase Robert Koch, afirmand ca daca multi oameni vor calatori, atunci Germania se va confrunta cu restrictii si mai dure asupra deplasarii si a altor activitati."Suntem ingrijorati ca situatia infectarilor se va inrautati in timpul sarbatorilor", a spus el.Germania a inregistrat 19.528 de cazuri noi si 731 de decese in ultimele 24 de ore, informeaza marti RKI. Rata de incidenta la 100.000 de locuitori este de 197,6, cea mai mare cu care s-a confruntat Germania.CITESTE SI: