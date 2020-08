Politia nord-irlandeza a arestat, pe Aeroportul Heatrow, un al zecelea suspect din Noua IRA

Ofiteri din Serviciul de politie nord-irlandez au plasat in arest un barbat in varsta de 62 de ani, pe aeroportul Heathrow, in conformitate cu ''legea privind terorismul, in legatura cu o ancheta in desfasurare privind activitatile Noii IRA'', a explicat Barbara Gray, reprezentanta a politiei.Gray a precizat ca suspectul, care traieste in Scotia, a fost dus la Belfast pentru interogatoriu, in timp ce o proprietate din capitala scotiana Edinburgh a fost perchezitionata.Anterior in cursul zilei de sambata doi barbati, cu varste de 26 si 50 de ani, au comparut in fata unui tribunal din Belfast pentru acuzatia de coordonare a unor activitati teroriste, apartenenta la o organizatie ilegala si pregatirea unor acte teroriste.Barbatul de 26 de ani este acuzat si de detinere de substante explozive si munitie cu intentia de periclitare a vietii.Irlanda de Nord a fost scena unor conflicte violente timp de decenii, in conditiile in care nationalistii catolici luptau pentru o Irlanda unita, in timp ce unionistii protestanti voiau ramanerea teritoriului in interiorul Regatului Unit.In urma unui proces de pace care a dus la partajarea puterii in Irlanda de Nord, in anul 2005 IRA a pus capat oficial campaniei sale de violente. Totusi, mai multe factiuni, printre care cea autointitulata Noua IRA, s-au opus procesului de pace si si-au continuat activitatea terorista. AGERPRES/(AS - autor: Tudor Martalogu, editor online: Alexandru Cojocaru)Sursa foto: www.bbc.com