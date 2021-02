VIDEO Politia rusa le trimite adolescentilor care implinesc 14 ani o felicitare prin care ii anunta ca pot face inchisoare

Я только сейчас увидел.

Официально лучший ролик года от СК РФ в номинации << Чиво? >>

"Ai implinit 14 ani? Felicitari!", spune o politista in uniforma, care tine in mana un tort cu lumanari aprinse, intr-un clip postat pe Twitter de politia din Moscova , potrivit Digi24.ro "Bineinteles, parintii tai sunt in continuare responsabili pentru tine, dar de la aceasta varsta si tu poti fi tras la raspundere pentru numite articole din Codul penal", continua politista.In clip sunt prezentate si articolele din Codul penal pe baza carora adolescentii pot sa fie condamnati pentru infractiuni de crima, furt, rapire si extorcare. Pedepsele se inaspresc pentru terorism , luare de ostatici si viol."Viata ta e responsabilitatea ta! Comitetul de Investigatii iti ureaza La multi ani", este urarea de la sfarsitul videoclipului.