Politia spaniola a arestat o grupare acuzata de trafic de migranti in Marea Mediterana

Migrantii au platit 2.000 de euro (2.400 de dolari) fiecare pentru a trece Marea Mediterana cu barci cu motor. De asemenea, banda este suspectata de transport de hasis din Melilla in Andaluzia, in sudul Spaniei, au anuntat Garda Civila si fortele politiei nationale, potrivit unui comunicat.CITESTE SI: Politia Nationala Spaniola, venita sa asiste la mai multe perchezitii in Romania. Ce dosar complex au urmarit anchetatorii iberici Cei arestati sunt cetateni spanioli si marocani. Doi alti suspecti sunt cercetati. Politia a confiscat trei barci cu motor, 335 de kilograme de hasis, 17 vehicule si sapte telefoane mobile.