Demnitarii din Basarabia trec Prutul pentru a se vaccina. "Va indemn si pe voi sa va inregistrati in Romania" FOTO

Deputatii Iurie Renita si Octavian Ticu au mers impreuna la Iasi pentru a fi imunizati."Vaccinul Pfizer-BIONTech de la Iasi este cel mai eficient remediu pentru anticipatele parlamentare de la Chisinau", a declarat pe pagina sa de Facebook , Iurie Renita."Sa aratam cu totii ca noi intr-adevar dam exemple si nu traim intr-o lume a vanatorilor de vrajitori in care fiecare isi imagineaza ba ca va ramane impotent, ba ca o sa ii creasca antene, ba ca o sa transforme din socialisti in unionisti", a spus Octavian Ticu in cadrul sedintei Parlamentului.Sa se imunizeze peste Prut a mers si deputatul Adrian Candu."Am primit vaccinul Astra Zeneca. Va indemn si pe voi sa va inregistrati in Romania, pentru ca intr-o tara unde Guvern nu avem, Presedinte de parca nici n-am avea, iar Parlament deocamdata mai avem, este mult prea naiv sa crezi ca ne vom gasi loc printre deputati, primari, functionari, vorba clasicului - autentici, care sar randul si lasa pensionarii nevaccinati pentru a se imuniza pe sine", a declarat deputatul.In Republica Moldova, au fost vaccinate peste 40 de mii de persoane. La ora actuala, prioritate au medicii, cu toate acestea, de imunizare au beneficiat si mai multi alesi locali.Presedinta Maia Sandu a declarat ca va sesiza Procuratura Generala privind vaccinarea oamenilor care nu sunt prioritari pentru a fi imunizati. Sefa statului spune ca ar fi vorba despre 688 de persoane din categoria "neamuri".