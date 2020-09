Politico: Cum a ajuns Bulgaria statul mafiot al Uniunii Europene

In ultima saptamana protestele au devenit violente, iar politia s-a confruntat cu manifestantii in ceea ce poate fi comparat cu o "mare rascoala nationala". Potrivit sondajelor recente, 80% dintre bulgari considera coruptia foarte raspandita, in timp ce peste 70% sustin in general protestele.Iata si explicatiile pe care le ofera publicatia Politico, citata de StirileProTV , cu privire la modul in care Bulgaria a intrat intr-o criza a statului de drept.Oligarhii si mafia de astazi isi au originea in serviciul de spionaj din era comunista, care a umplut vidul de putere in mijlocul confruntarilor sangeroase din anii '90.Au acaparat industriile nationale si au facut contrabanda cu arme si droguri.Fostul luptator si agent al securitatii de stat Iliya Pavlov, care conducea un conglomerat numit Multigrup, a fost ucis de un lunetist in 2003 dar va reaparea in povestea noastra in timp ce ne intalnim cu generatia sa de ofiteri ai politiei secreti si alti asociati, care inca actioneaza pe scara larga.Borisov are, de asemenea, un pedigree de om dur: campion de karate si garda de corp al fostului dictator comunist Todor Zhivkov.Un mafiot proeminent l-a acuzat ca este legat de o factiune a mafiei care percepe taxe de protectie, numita SIC, dar Borisov neaga cu insistenta acest lucru si se numeste un luptator impotriva coruptiei.Cu toate acestea, protestatarii si presedintele Bulgariei, Rumen Radev, il vad ca principalul protector al mafiei. Cand tara a aderat la UE in 2007, Bruxelles trebuia sa impuna supravegherea judiciara, dar unele grupari mafiote au continuat sa mearga mai departe.Impulsul UE pentru reforma judiciara a esuat in cele din urma, iar Bulgaria nu a condamnat niciodata politicieni de varf sau capi mafioti.Actuala criza de coruptie provine partial din faptul ca, acum lipsiti de temerea represiunilor din partea UE, oligarhii revin la tacticile din anii 1990 pentru a domina economia. Una dintre principalele plangeri ale protestatarilor este ca UE continua sa pompeze bani, care in mare parte alimenteaza mafia, fara a cere in schimb respectarea statului de drept.Da. Un ministru al Agriculturii si un ministru adjunct al Economiei au demisionat anul trecut intr-un scandal privind utilizarea fondurilor UE pentru constructia unor vile private.Fermierii spun ca exploatatiile care primesc milioane de euro din fonduri UE nu exista.Licitatiile pentru infrastructura, cum ar fi autostrazile, sunt impartite in mici portiuni, astfel incat cat mai multi asociati pot primi bani europeni.Lucrarile publice sunt deseori facute din greu, astfel incat noi contracte si fonduri sunt continuu necesare.Cu toate acestea, Bruxelles si Berlin nu l-au criticat pe Borisov.El este, la urma urmei, un aliat cheie al cancelarului german Angela Merkel si al presedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , in Partidul Popular European de centru-dreapta.Hristo Ivanov, fost ministru al Justitiei si sef al partidului anticoruptie Da Bulgaria, a aprins butoiul de pulbere pe 7 iulie.Cu o transmisiune in direct pe o plaja de la Marea Neagra, Ivanov a expus cum unul dintre principalii factori de putere ai tarii, Ahmed Dogan, presedinte onorific al partidului etnic turc al Bulgariei (si, de asemenea, un agent din epoca sovietica cu numele de cod Sava) ocupa ilegal terenuri publice pentru palatul care este sediul sau si portul de agrement si folosind ilegal agenti de securitate de stat drept gardieni.Magnatii care cotropesc plaje si munti cu constructii urate, ilegale au fost mult timp motiv de nemultumire, dar de data aceasta cazul a intrat intr-o criza exploziva a statului de drept.Presedintele Radev, aliat cu Partidul Socialist, a intervenit pentru a insista asupra faptului ca Dogan si puternicul sau aliat al partidului, magnatul media Delyan Peevski, nu aveau dreptul la protectie de stat.In ceea ce a fost vazut ca o razbunare, sistemul judiciar al procurorului sef Ghesev a atacat presedintia si a arestat doi dintre asistentii lui Radev.Ivanov i-a acuzat pe Dogan si Peevski ca au deturnat sistemul de justitie. Protestatarii, vazand cum Ghesev a trecut o linie rosie, au umplut strazile pe 9 iulie.Borisov s-a bagat in necazuri chiar de la inceputul crizei, protejandu-i pe Dogan si Peevski, pe care protestatarii ii considera aliati.In cele din urma, protestele au acumulat un astfel de impact incat Dogan si Peevski au fost nevoiti sa renunte la agentii lor de securitate de stat.Dupa alte dezvaluiri din intregul spectru politic, Borisov a intervenit si pentru a-l opri pe Dogan sa foloseasca o centrala electrica din Marea Neagra in scop personal.Pana atunci, furia cu privire la politizarea flagranta a sistemului judiciar a inceput sa se aprinda.Multe dintre dezvaluirile tot mai ingrijoratoare din ultimele luni se concentreaza asupra modului in care sistemul judiciar - sustinut de interlopi cu arme, dar pazit de politie - a fost folosit pentru a darama oameni de afaceri, uneori in luptele dintre oligarhi.In doua cazuri, oameni de afaceri au sustinut ca sistemul judiciar i-a amenintat ca va opri tratamentul medical al unor rude daca nu vor ceda o serie de bunuri.Cei Opt Pitici este numele unui restaurant din Sofia unde a avut loc o intalnire care a ajuns sa simbolizeze starea de rau nationala.Fondul anticoruptie al Bulgariei, un grup de transparenta sociala, a prezentat povestea despre cum procurorii au ajutat la confiscarea unei companii de ascensoare amenintand proprietarul chiar in acest restaurant.De ce vor mafiotii o fabrica de ascensoare? Vorbim din nou despre acele fonduri UE. UE care va imparti bani pentru refacerea blocurilor vechi din Bulgaria.Proprietarul companiei l-a indicat pe Peevski ca fiind forta din spatele doborarii sale, dar Peevski, prin mass-media pe care o detine, a etichetat astfel de acuzatii drept fanteziste.Un alt caz extrem de controversat implica doi frati producatori de baterii, care sustin ca sunt atacati pe nedrept de catre justitie, in timp ce procurorii ii acuza de manipulare necorespunzatoare a deseurilor.De aici incep jocurile de fum si oglinzi. Oficialii sistemului judiciar se prezinta pe ei insisi drept baietii buni care protejeaza bulgarii umili si varstnici impotriva criminalilor si spun ca exista o armata sinistra de oligarhi care spune minciuni despre procurorii cruciati.Ghesev a spus ca va privi "obiectiv" acest caz al companiei de lifturi, indiferent daca este vorba despre "opt pitici, zece negri mititei sau orice alte personaje comice".Exista insa un scepticism larg raspandit ca acest caz va fi investigat cu atentie.Procurorii si guvernul pun o mare parte din vina pentru proteste pe seama unui baron al cazinourilor numit Vasil "Craniul" Bozhkov, care sustine, de asemenea, ca a fost extorcat de milioane de euro de catre stat.Ei spun ca el si alti oameni de afaceri finanteaza protestele.Pe de alta parte, tabara de centru-dreapta si de extrema dreapta din jurul lui Borisov sustine ca protestele fac parte dintr-un complot pentru aducerea lui Radev si a partidului socialist pro- Moscova la putere.De fapt, Borisov si partidul sau GERB pastreaza, de asemenea, legaturi cordiale cu Kremlinul.Nu. Exista prea multe semne ale institutiilor capturate si politizate care apar.In cea mai recenta intorsatura, proprietarul unui lant de magazine de jucarii numit Hippoland a venit sa spuna presei bulgare ca autoritatile il ancheteaza pentru nereguli fiscale imediat ce si-a exprimat sprijinul pentru proteste.Guvernul a declarat ca momentul perchezitiilor a fost "intamplator", dar unii protestatari duc acum jucarii la demonstratii in solidaritate.