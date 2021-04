Politia a folosit gloante de cauciuc si gaze lacrimogene impotriva protestatarilor din Elvetia. Oamenii sunt nemultumiti de restrictiile impuse VIDEO

#Krawallnacht in St.Gallen. Schatzungsweise 60 bis 100 Randalierende liefern sich eine regelrechte Strassenschlacht mit der Polizei. #StGallen https://t.co/VVNKwplqwc pic.twitter.com/JYc7QgKRCA - FM1Today (@fm1today) April 2, 2021

Politia elvetiana a informat ca la putin timp dupa ora locala 21:00 (19:00 GMT) ofiterii sai au fost nevoiti sa foloseasca gloante de cauciuc pentru autoaparare dupa ce protestatarii au inceput sa arunce cu obiecte in ei.Mai tarziu in cursul serii de vineri, protestatarii au atacat politistii cu cocktail-urile Molotov si obiecte incendiate. Politistii au raspuns cu gaze lacrimogene, le-au cerut sa nu mai atace sau sa deterioreze bunuri, iar celor care asistau pe margine sa plece acasa.Potrivit ziarului Tagblatt, aproximativ 1.000 de persoane au iesit pe strazile din St. Gallen, un oras cu aproximativ 75.000 de locuitori, situat la sud de lacul Constanta.Cresterea ratei de contaminare cu noul coronavirus a determinat guvernul elvetian in urma cu doua saptamani sa amane planurile de relaxare a masurilor de lockdown.Elvetia, o tara cu 8.6 milioane de locuitori, a inregistrat peste 600.000 de cazuri de infectare de la inceputul pandemiei, 7.000 de cazuri la 100.000 de locuitori. Peste 9.600 de persoane au decedat din cauza COVID-19.