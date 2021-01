Politist rus arestat pentru dezvaluirea identitatii celor care l-au otravit pe Navalnii

Cotidianul economic RBC a precizat marti, din surse neidentificate apropiate de ancheta, ca politistul a fost retinut luna trecuta, iar in prezent este in arest la domiciliu. El ar putea fi condamnat la 10 ani de inchisoare pentru abuz de putere.Autoritatile il acuza pe suspect ca a comunicat ilegal unei terte parti informatii confidentiale dintr-o baza de date referitoare la deplasarile persoanelor in interiorul Rusiei.Potrivit RBC, informatiile respective sunt legate de cursele aeriene folosite de agenti ai serviciului de securitate FSB specializati in arme chimice. Se banuieste ca ei l-au urmarit pe opozantul Navalnii timp de cativa ani. Site-ul de investigatii Bellingcat si publicatia rusa The Insider, in colaborare cu Der Spiegel si CNN, au publicat luna trecuta o ancheta pe aceasta tema.Un sustinator al lui Navalnii, Gheorghi Alburov, a sustinut intr-un mesaj in reteaua Twitter ca "anchetatorii nu ii cauta si nu ii inchid pe cei care l-au otravit pe Navalnii, ci pe cei care au dezvaluit datele lor".Alexei Navalnii, cel mai cunoscut critic al presedintelui rus Vladimir Putin , a fost tratat anul trecut intr-un spital din Germania, dupa ce a fost otravit cu agent neurotoxic Noviciok. El s-a intors la Moscova duminica seara si a fost retinut pe aeroport. In prezent este arestat preventiv pe 30 de zile si asteapta procesul in care este acuzat ca a incalcat conditiile de eliberare conditionata dupa o condamnare cu suspendare din 2014.CITESTE SI: