Cazul "George Floyd". Politistul acuzat ca l-a omorat pe "uriasul bland" a fost gasit vinovat. Poate primi zeci de ani de inchiosare

Cei 12 jurati l-au gasit vinovat de crima de gradul doi, crima de gradul trei si omor prin imprudenta in legatura cu moartea lui George Floyd, in mai 2020. Verdictul a fost primit cu urale de multimea adunata in fata cladirii in care s-a desfasurat procesul, oamenii scandand "Justitie" si "Black Lives Matter".Pedeapsa maxima pe care o poate primi pentru crima de gradul doi este de 40 de ani de inchisoare, pentru celelalte fapte pedepsele fiind de pana la 25, respectiv 10 ani.Familia lui Floyd a dat publicitatii un comunicat in care afirma ca decizia este importanta pentru intreaga tara si chiar pentru intreaga lume si ca Justitia pentru America oamenilor de culoare este justitie pentru intreaga America. "Dar lucrurile nu se termina aici.Nu am uitat ca si ceilalti trei politisti responsabili pentru moartea lui George Floyd trebuie sa dea socoteala pentru faptele lor", a transmis familia lui Floyd.Acuzarea a spus juratilor ca Chauvin l-a ucis pe Floyd, pe 25 mai 2020, iar apararea a sustinut ca el a urmat corect antrenamentul politienesc.Curtea de justitie unde a avut loc procesul a fost protejata cu sarma ghimpata, bariere inalte si militari inarmati din Garda Nationala, scrie BBC.