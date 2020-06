Polonia: Alegerile prezidentiale au loc duminica

Ziare.

com

Presedintele in exercitiu Andrzej Duda, care candideaza la al doilea mandat, s-a dus saptamana aceasta la Washington , unde a primit incurajari de la Donald Trump , care l-a felicitat pentru "munca (sa) formidabila".Trump il considera pe Duda, din cauza orientarii Partidului sau Ordine si Justitie (PiS, conservatori, eurofobi) drept un aliat european important, iar vizita presedintelui in exercitiu polonez aflat in campanie electorala la Casa Alba a fost prima vizita a unui lider strain in Statele Unite de la inceputul pandemiei.Insa partenerii europeni au pus in numeroase randuri la stalpul infamiei reformele Guvernului populist polonez, mai ales pe cele ale sistemului judiciar, apreciind ca ele erodeaza democratia, la doar 30 de ani de la caderea comunismului.Potrivit ultimelor sondaje, Duda ar urma sa obtina cu usurinta o victorie in primul tur, duminica, insa are doar 50% sanse in turul doi, la 12 iulie, probabil impotriva rivalului sau liberal Rafal Trzaskowski, primarul Varsoviei.RETORICA ANTI-GAYDuda le-a promis polonezilor sa apere o intreaga serie de avantaje sociale acordate de partidul sau aflat la putere - inclusiv o alocatie pentru copii si pensii reclaculate -, un argument-cheie ale populistilor, care le-au adus al doila mandat pe care l-auobtinut in alegerile legislative din octombrie.Presedintele a sustinut atacurile PiS impotriva lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor si transsexualilor (LGBT) si impotriva valorilor occidentale, in care criticii sai vad o diversiune de la suspiciuni de coruptie vizand oficiali de rang inalt din PiS in gestionarea crizei covid-19.Atacurile anti-gay ale sefului in exercitiu al statului au declansat proteste atat in Polonia, cat si in strainatate.Facandu-si campanie cu mottoul "Ne-am saturat", principalul rival al presedintelui in exercitiu, Rafal Trzaskowski, s-a anagjat sa repare relatiile cu Bruxellesul."UNUL DE-AI NOSTRI"Duda si PiS au bulversat politica poloneza de cand se afla la putere, in 2015, alimentand tensiuni cu UE si exercitand multiple presiuni prin intermediul unor intreprinderi si publicatii publice.Pentru Polonia, un al doilea mandat de cinci ani al lui Duda ar putea permite PiS sa efectueze modificari si mai controversate, iar infrangerea sa ar pune in pericol influenta partidului.Problemele de zi cu zi influenteaza starea de spirit a polonezilor, in contextul in care consecintele economice ale pandemiei covid-19 ar urma sa antreneze aceasta tara in prima sa recesiune de la sfarsitul comunismului.Exista putine indoieli cu privire la cine va castiga la Godziszow, un sat somnolent si relativ sarac din estul Poloniei, cu 2.200 de suflete.Aproape 90% dintre alegatori au sustinut PiS in alegerile legislative din noiembrie - cel mai bun rezultat al formatiunii la nivel national."As da PiS nota 20 din 20 pentru cheltuielile sale sociale", declara pentru AFP Magda Ciupak, in varsta de 33 de ani, o profesoara de engleza, consiliera locala si mama a doi copii."In calitate de conservatoare, pentru mine conteaza mult ca presedintele Duda sa fie un catolic mandru - unul de-ai nostri"."SCANDALOS"Propritara unei mici intreprinderi in bogatul oras Poznan, in vest, declara sa-l sustine pe Trzaskowski.In opinia sa, este "scandalos" ca veniturile fiscale generate de intreprinderile mici sa fie "cheltuite cu usurinta" de catre Guvern pentru a finanta avantaje sociale.Prevazut initial in mai, scrutinul a fost amanat din cauza pandemiei noului coronavirus, soldata cu 33.000 de infectari si peste 1.400 de morti in Polonia, o tara cu 38 de milioane de locuitori.Sectiile de votare urmeaza sa fie deschise duminica de la ora locala 7.00 (8.00, ora Romaniei) si pana la ora locala 21.00 (22.00, ora Romaniei).Rezultatele unui exit-poll realizat in sectiile de votare vor fi anuntate imediat dupa inchiderea urnelor.