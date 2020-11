Polonia anunta primele cazuri de coronavirus in randul nurcilor de ferma

Agentul patogen a fost descoperit la o ferma din regiunea Pomorskie din nordul Poloniei. Opt din cele 91 de animale de la ferma verificate au fost testate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2.Rezultatele obtinute sugereaza ca este posibil ca virusul sa fi fost transmis de la om la nurci, au scris intr-un comunicat oamenii de stiinta de la Universitatea Medicala din Gdansk.Este prima data cand sunt depistate cazuri de coronavirus in randul acestor animale in Polonia, mare producator de blana de nurca.Infectii in randul nurcilor au fost confirmate anterior in alte tari europene, printre care Suedia si Danemarca.De altfel, Polonia a inceput in aceasta luna testele in randul nurcilor de ferma si verificarile asupra lucratorilor din aceste locuri dupa descoperirea formei modificate a virusului la nurcile din Danemarca, tara care a fost nevoita sa sacrifice toata populatia de astfel de animale.Oamenii de stiinta de la Universitatea Medicala din Gdansk au mai precizat ca vor mai testa nurci in regiune, iar rezultatele sunt asteptate intr-o saptamana sau doua.Polonia a anuntat marti peste 10.000 de noi cazuri de coronavirus si 540 de decese in ultimele 24 de ore. Bilantul total a ajuns la peste 909.000 cazuri si 14.300 de decese.CITESTE SI: