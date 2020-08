Polonia comemoreaza 76 de ani de la izbucnirea Insurectiei din Varsovia

La 1 august 1944, la ora 17.00, membrii rezistentei subterane antinaziste poloneze conduse de Armia Krajowa (Armata Teritoriala) au pus mana pe arme la Varsovia impotriva ocupantului german.Scopul militar a fost de a elibera Varsovia inainte de sosirea Armatei Rosii sovietice pentru a preveni crearea unui guvern controlat de sovietici in Polonia.Planificata pentru cateva zile, revolta a durat peste doua luni.Aproximativ 40.000 pana la 50.000 de soldati s-au ridicat impotriva fortelor germane regulate. Circa 15.000-18.000 de soldati polonezi au pierit si 25.000 au fost raniti. Aproximativ 15.000 de germani au fost ucisi sau au disparut in lupta."Orasul s-a ridicat impotriva invadatorului german. Tineri slab inarmati au decis sa lupte dorind pur si simplu libertate", a declarat sambata presedintele Andrzej Duda.Numarul mortilor in randul populatiei civile este estimat la aproximativ 150.000-180.000, inclusiv pana la 50.000 de persoane ucise in asa-numitul masacru Wola din primele zile ale revoltei.Prim-ministrul Mateusz Morawiecki a vorbit sambata despre cruzimea trupelor germane in inabusirea insurgentei.Varsovienii au vazut tancurile germane trecand peste civili. "Au vazut o femeie ce tinea in brate un copil de doi ani iesind dintr-o cladire in flacari, doar pentru a fi aruncata inapoi in cladire de germani", a spus Morawiecki."Acesta este adevarul despre Insurectia de la Varsovia (si) despre ocupatie", a adaugat Morawiecki.Ambasada Germaniei din Varsovia a coborat steagurile in berna sambata ca un simbol al "durerii profunde si rusinii pentru crimele crude ale ocupantului german in lupta sa cu populatia Varsoviei", noteaza agentia germana de presa.Jumatate de milion de locuitori ai Varsoviei care au supravietuit revoltei au fost deportati si orasul aproape complet distrus.Obiectivul politic al revoltei nu a fost atins, dar ea a blocat marsul spre vest al fortelor sovietice.Armata Rosie, care se astepta sa intre rapid in oras, a ramas in mod deliberat pe malul drept al Vistulei, fara a oferi niciun ajutor insurgentilor si refuzand sa permita avioanelor cu ajutoare britanice si americane sa aterizeze pe teritoriul controlat de sovietici. In cele din urma, fortele sovietice au intrat in oras la mijlocul lunii ianuarie.Evenimentele comemorative incepute joi au continuat sambata, pe tot parcursul zilei, desi limitate din cauzapandemiei de coronavirus.Ca in fiecare an, la 17.00 (15.00 GMT), ora la care a inceput insurgenta, sirenele au rasunat si clopotele bisericilor au sunat la Varsovia si in alte orase poloneze pentru a-i onora pe cei cazuti.