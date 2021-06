Polonia il critica dur pe Joe Biden: O cascada de erori facuta de presedintele SUA, inaintea intalnirii cu Putin

"Aliatii nostri americani nu au gasit timp sa se consulte cu regiunea cea mai expusa consecintelor acestei decizii", a declarat oficialul polonez. Rau a criticat relatia lui Joe Biden cu aliatii sai din Europa Centrala si de Est, potrivit Washington Examiner Turneul lui Joe Biden din Europa include summit-ul Grupului G7 din Marea Britanie, discutii la Bruxelles cu liderii Uniunii Europene si ai Aliantei NATO , precum si intalnirea cu presedintele Rusiei Vladimir Putin , de la Geneva, conform Reuters Ministrul de Externe polonez a criticat adminstratia Biden, care a ingaduit Rusiei sa termine conducta Nord Stream 2, in ciuda faptului ca prin acest proiect Moscova va accentua dependenta statelor europene de gazul rusesc."Cine va plati acum factura pentru greselile germane si americane? Nicio criza nu va fi rezolvata daca nu raspunzi la telefon", a spus Rau, intr-un interviu pentru publicatia Rzeczpospolita.Guvernul nationalist din Polonia a dat o mare importanta relatiilor cu SUA , in timpul presedintelui Trump, cand Washington -ul si-a luat angajamentul pentru desfasurarea de trupe militare americane permanente in aceasta tara.