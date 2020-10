Polonia devine ''zona rosie'', cu noi restrictii la nivel national

Stadionul national din Varsovia va deveni spital de campanie si alte facilitati de acest fel vor fi amenajate in tara.In ultimele 24 de ore au fost raportate 13.632 de noi cazuri de COVID-19 in aceasta tara cu 38 de milioane de locuitori.Jumatate din Polonia, in special marile orase si imprejurimile lor, se afla deja de sambata in ''zona rosie'', unde populatia este obligata sa poarte masca in spatiile publice.Vorbind la o conferinta de presa online, premierul Morawiecki le-a cerut ''tuturor celor care pot lucra de la distanta sa o faca'' incepand de saptamana viitoare.El a indemnat persoanele in varsta de peste 70 de ani sa ramana acasa si a anuntat crearea unui ''Corp de sprijin pentru seniori'', format din voluntari care vor ajuta varstnicii cu aprovizionarea.Scolile primare vor fi partial inchise, cu exceptia primilor trei ani, pentru ceilalti elevi si pentru studenti activitatea urmand sa se desfasoare online.Piscinele si cluburile sportive vor fi de asemenea inchise, in timp ce restaurantele, cafenelele si barurile vor putea vinde produse numai pentru consumatie la domiciliu.Orice adunare va fi limitata la maximum cinci persoane, nuntile suspendate si a fost restrans numarul persoanelor in magazine, in mijloacele de transport public si biserici.Premierul Morawiecki a asigurat ca noile restrictii au fost elaborate in asa fel incat ''economia sa functioneze mai rapid ca in primavara'', cand a fost instituita o izolare totala.PIB-ul Poloniei ar urma sa scada anul acesta cu 3,6%, conform unei prognoze a Fondului Monetar International (FMI), o situatie mai buna fata de alte state din UE.