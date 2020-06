Polonia inchide 12 mine de carbune pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Minerii reprezinta 20% dintre bolnavii de COVID-19

Ziare.

com

Minerii reprezinta 20% din totalul contaminarilor cu SARS-Cov-2 in Polonia, potrivit agentiei oficiale poloneze de presa PAP."Asemenea masuri sunt necesare pentru a opri aceste focare infectioase", a declarat Jacek Sasin.Actiunile grupului JSW - cel mai mare producator de carbune din Europa - au inregistrat o depreciere cu 10% la anuntarea inchiderii minelor.JSW precizeaza intr-un comunicat ca a inregistrat 2.771 de contaminari cu noul coronavirus in randul angajatilor sai, in principal in minele de la Pniowek (sud) si Zofiowka (centru).Guvernul polonez intentioneaza sa prezinte in saptamanile urmatoare un plan de restructurare a sectorului minier.Potrivit unor surse contactate de Reuters, cel putin trei mine de huila ar putea fi inchise definitiv in lunile urmatoare.Astfel, pandemia covid-19 accelereaza inchiderea minelor.Polonia a inregistrat o crestere puternica a contaminarilor cu noul coronavirus in weekend - peste 1.151 de cazuri in doua zile - 576 sambata si 575 duminica, a anuntat Ministerul polonez al Sanatatii, relateaza AFP..Aproape doua treimi dintre aceste persoane infectate in weekend sunt angajati ai minei Zofiowka si membri ai familiei lor, in orasul Jastrzebie-Zdroj, potrivit ministerului.Zofiowka face parte din grupul JSW, care a anuntat duminica pe Twitter un numar important de contaminari la mina de la Pniowek, in Silezia - epicentrul epidemiei in Polonia.Bilantul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut la 26.561 de la inceputul epidemiei in Polonia, o tara cu 38 de milioane de locuitori,.Bilantul mortilor de covid-19 in Polonia a crescut la 1.157.Polonia a introdus la inceputul lui martie masuri de izolare in vederea opririi raspandirii covid-19 in randul populatiei.De la sfarsitul lui mai, Guvernul a relaxat aceste masuri si a autorizat, intre altele, adunari de maximum 150 de persoane.Polonezii nu mai sunt obligati sa poarte o masca de protectie, cu conditia sa pastreze o distanta de doi metri intre doua persoane.In Cehia vecina, sute de contaminari cu noul coronavirus au fost diagnosticate la mina Darkov (nord-est), iar intre pacienti se afla si mineri polonezi.