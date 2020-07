Polonia inchide ochii in fata agresiunii impotriva femeilor. Guvernul de la Varsovia se impotriveste lectiilor despre gen predate in scoli

Ministerul Justitiei urmeaza sa ceara luni Ministerului Muncii si Familiei sa declanseze procesul retragerii din tratat, cunoscut sub numele de Conventia de la Istanbul privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, a anuntat intr-o conferinta de presa Ziobro.Partidul Ordine si Justitie (PiS, conservator) si partenerii din coalitia guvernaentala adopta pozitia Bisericii Catolice si promoveaza o agenda conservatoare.Ostilitatea fata de drepturile gay a fost una dintre principalele teme de campanie, in urma careia Andrej Duda a fost reales presedinte luna aceasta.Mii de persoane - majoritatea femei - au protestat vineri la Varsovia si in alte orase fata de iesirea din acest tratat."Scopul este legalizarea violentelor domestice", a denuntat vineri, la Varsovia, Magdalena Lempart, una dintre organizatoarele marsului.Manifestanti purtau bannere cu mesajul "PiS este iadul femeilor".PiS critica de mult timp Convetia de la Istanbul, pe care Polonia a ratificat-o in timpul fostului Guvern, de centru, in 2015.Actualul Guvern acuza de mult timp tratatul ca nu respecta religia si obliga scolile sa predea politici de societate liberal, insa nu a mers pana la a se retrage din tratat.Ministrul Justitiei Zbigniew Ziobro este reprezentantul in Guvern al unui mic partid de extrema-dreapta din cadrul coalitiei de guvernare.Contactat de Reuters, pentru a afla daca anuntul lui Ziobro cu privire la iesirea Poloniei din tratat este o decizie a intregului Guvern, un purtator de cuvant al Executivului nu fost disponibil.Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), nivelul violentei domestice a crescut anul acesta in Europa, in timpul izolarii impuse in lupta impotriva pandemiei covid-19.