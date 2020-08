Polonia introduce latina in programa de liceu din anul scolar 2020-2021. "Elevii trebuie sa inteleaga fundamentul civilizatiei vest-europene"

De asemenea, copiii vor urma cursuri de protectie a mediului. Noile materii vor fi predate elevilor de 15, corespondente in Polonia sistemului de "secondary school"."Scopul este de a arata studentilor impactul limbii latine si cultura antichitatii greco-romane asupra limbilor si culturii europene din secolele ulterioare", se arata in regulamentul care introduce subiectul, potrivit Notes from Poland Aceasta include "intelegerea mostenirii greco-romane ca fundament conceptual si material al civilizatiei occidentale si a culturii poloneze", precum si "constientizarea rezistentei indelungate a valorilor generate de culturile grecesti si romane, imbogatite de elementul iudeo-crestin.""Curricula de baza trateaza latina ca un fel de cod pe care elita europeana l-a folosit de secole", spune regulamentul, care prevede ca, la sfarsitul cursului, studentii trebuie sa fie "echipati cu instrumente care sa le permita citirea unor texte simple in latina".Desi subiectul a fost adaugat la programa de baza, nu toti elevii vor ajunge sa studieze limba latina.Este una dintre cele patru materii, alaturi de filozofie, arta si muzica, dintre care directorul scolii trebuie sa aleaga, iar elevii o vor studiia doar o ora pe saptamana.O alta modificare in programa care va fi introdusa de la inceputul noului an scolar prevede ca elevii sa invete mai mult despre protejarea climei si a mediului.Luna trecuta, ministerul Educatiei a anuntat ca profesorii vor trebui sa instruiasca saptamanal elevii din scolile primare si secundare despre "probleme sociale importante", precum sanatatea, finantele si protectia mediului."Din cauza provocarilor pe care trebuie sa le infrunte astazi civilizatia si a amenintarilor legate de acestea, educatorii acorda (sau ar trebui sa acorde) atentie speciala insuflarii de cunostinte despre protejarea climei, subliniind avantajul cunoasterii legii in viata de zi cu zi si gestionarea resurselor financiare, inclusiv a economiilor ", a transmis Ministerul Educatiei.