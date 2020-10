Polonia: Jaroslaw Kaczynski denunta santajul UE si ameninta cu respingerea planului de redresare economica

Jaroslaw Kaczynski - care este vicepremier si liderul partidului Lege si Justitie (PiS) - a facut acest comentariu intr-un interviu acordat publicatiei Gazeta Polska Codziennie.In luna iulie, liderii statelor UE au cazut de acord asupra bugetului multianual 2021-2027 si planului de redresare economica post-COVID-19, dar pentru a intra in vigoare ambele documente trebuie sa fie aprobate de Parlamentul European si ratificate de parlamentele nationale din cele 27 de state membre.Polonia si Ungaria au amenintat ca vor bloca planul de redresare economica daca nu se renunta la conditionarea acordarii fondurilor de la bugetul comunitar de respectarea standardelor democratice ale UE privind drepturile si libertatile.Intrebat daca Polonia se va opune bugetului multianual si planului de redresare post-COVID-19, Kaczynski a afirmat: "Va fi un veto. Daca amenintarile si santajul sunt mentinute atunci noi vom apara cu fermitate interesul vital al Poloniei"."Avem de-a face cu o incercare de sustragere a suveranitatii noastre, chiar in sfera culturii. Ne vom apara identitatea. Nu vom permite ca noi insine sa fim terorizati cu bani", a accentuat liderul PiS.Primul raport realizat vreodata de Comisia Europeana cu privire la situatia statului de drept in tarile membre, prezentat la 30 septembrie, indica faptul ca "reformele justitiei din Polonia incepand din 2015 sunt o sursa majora de controverse".Polonia este vizata de procedura de activare a articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, lansata in decembrie 2017 de Comisia Europeana in legatura cu temerile privind statul de drept. Aceasta procedura este declansata atunci cand se constata ca intr-o tara membra exista un risc de incalcare grava a valorilor UE si poate duce la sanctiuni impotriva tarii respective.La 2 iulie 2018, Comisia Europeana a lansat o procedura de infringement impotriva Poloniei, prin trimiterea unei scrisori de notificare oficiala autoritatilor de la Varsovia, in legatura cu noua lege privind Curtea Suprema, si le-a acordat autoritatilor poloneze un termen de 30 de zile pentru a raspunde. Dupa cum justifica la acea vreme Comisia Europeana, schimbarile initiate de Varsovia submineaza principiul independentei sistemului judiciar, inclusiv inamovibilitatea magistratilor, si in acest fel Polonia nu isi respecta obligatiile care ii revin potrivit Tratatului privind Uniunea Europeana si Cartei drepturilor fundamentale a UE.